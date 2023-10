Bundesliga Nach Palästina-Post: Mainz-Profi El Ghazi zurück im Kader

El Ghazi sei in mehreren Gesprächen von seinem Post abgerückt. „Gegenüber dem Vorstand distanzierte sich El Ghazi in diesem Kontext auch deutlich von terroristischen Akten wie jenem der Hamas (...)“, so die Nullfünfer. „Er betonte sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts. Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht infrage stellt.“