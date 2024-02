Bundesliga Nach Krebsdiagnose: Lainer zurück in der Startelf

„Es fühlt sich unfassbar an. Mir ist es körperlich tipptopp gegangen und das ist wirklich wunderschön“, sagte der Österreicher anschließend beim Pay-TV-Sender Sky. Bereits am 21. Januar hatte Lainer, den in Gladbach alle nur „Stevie“ nennen, mit einem Kurzeinsatz gegen den FC Augsburg sein Comeback in der Bundesliga gefeiert. Knapp vier Wochen später folgte die Startelf-Rückkehr, weil den Gladbachern gegen Bochum nach dem Ausfall von Luca Netz ein Außenverteidiger fehlte.