Bundesliga Nach Königsklassen-Aus: Glasner schaut sechs Stunden Fußball

Am Freitag kamen dann Trainer und Mannschaft wieder in Frankfurt zusammen. „Das war das erste Mal in meiner Geschichte bei der Eintracht, dass wir in Europa ausgeschieden sind. Auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite sind wir stolz“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher. Im Vorjahr hatte sein Team die Europa League gewonnen.