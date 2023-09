Bundesliga Nach Klatsche beim VfB: Eggestein erinnert sich an Wolfsburg

„Sehr, sehr bitter“, sei die Niederlage, sagte Eggesteins Teamkollege Vincenzo Grifo. „Es tut extrem weh.“ Der Start der Freiburger sei „gar nicht so schlecht“ gewesen, meinte der Offensivmann. Gerade die ersten drei Gegentore hätten dann aber „so nicht passieren“ dürfen. Nach zwei Siegen an den ersten zwei Spieltagen hatten die Freiburger den ersten Rückschlag kassiert. Für die Stuttgarter war es der bislang höchste Sieg in einem Pflichtspiel gegen den SC.