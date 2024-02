Bundesliga Nach Infekt: Bayern wohl mit Tuchel gegen Gladbach

„Thomas ist auf dem Weg der Besserung“, sagte Freund. Er vertrat Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, in der auch der spanische Neuzugang Bryan Zaragoza vorgestellt wurde. Man sei positiv, dass Tuchel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena seinem Job nachgehen könne, sagte Freund. Eine Woche vor dem Topspiel beim zwei Punkte besseren Spitzenreiter Bayer Leverkusen formulierte Freund eine klare Erwartungshaltung für den Klassiker gegen Gladbach: „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist unser großes Ziel.“