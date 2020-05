Geisterspiel im Olympiastadion : Nach Hinspiel-Randale: Hertha erwartet ruhiges Berlin-Derby

Berlin Gastgeber Hertha BSC geht von einem ungestörten Ablauf des Berliner Geister-Derbys in der Fußball-Bundesliga aus. Im Olympiastadion sind am Freitag beim Aufeinandertreffen von Hertha und dem 1. FC Union durch die Corona-Krise keine Zuschauer erlaubt.

Beim Hinspiel am 2. November des Vorjahres hatte es im Stadion An der Alten Försterei schwere Ausschreitungen in beiden Fan-Lagern gegeben. Hertha-Anhänger zündeten immer wieder Leuchtraketen und feuerten sie auch in Richtung Rasen und Zuschauerränge ab. Union-Fans versuchten, auf den Platz zu gelangen. Die Partie stand vor dem Abbruch.