Bundesliga : Nach Favre-Absage: Farke neuer Trainer in Gladbach

Mönchengladbach Nachdem Wunschkandidat Lucien Favre abgesagt hat, wird nun Daniel Farke neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Der 45-Jährige muss aber mit dem Makel leben, nur die B-Lösung zu sein.

Der im westfälischen Büren geborene Farke hat sich durch die Arbeit bei Norwich City einen Namen gemacht. Zweimal führte er den Club in die englische Premier League. Zuletzt hatte er bei FK Krasnodar in Russland angeheuert, den Job aber nach kurzer Zeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgegeben. Erste Trainererfahrungen sammelte Farke zwischen 2009 und 2017 als Trainer des SV Lippstadt und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Er soll am Sonntag um 11.30 Uhr vorgestellt werden.