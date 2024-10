Fußball-Nationalmannschaft Nach Elfmeter-Drama: Keeper Baumann freut sich auf DFB-Debüt

Wegen des langfristigen Ausfalls des schwer am Knie verletzten Stammkeepers Marc-André ter Stegen, neue Nummer eins nach dem Rücktritt von Manuel Neuer, rückt die Torhüterposition in den Fokus. Am Montag versammelt sich die Nationalmannschaft in Herzogenaurach, um ein weiteres Mal auf dem Gelände von DFB-Ausrüster Adidas zu trainieren und zu wohnen und sich auf die Partien in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande vorzubereiten.