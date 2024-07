Vertragspoker beim FC Bayern Nach Eberl-Ansage: Was wird aus Kimmich?

Die Ansage vom Bayern-Sportvorstand Max Eberl an Joshua Kimmich war deutlich: Einen Stammplatz gibt es für ihn beim deutschen Fußball-Rekordmeister nur bei entsprechender Leistung. Kalt erwischt worden ist der Nationalspieler wohl nicht, denn der starke Mann beim FC Bayern München sagte im Interview der „Welt am Sonntag“ auch: „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nach seinem Urlaub miteinander reden.“. Die Eberl-Aussagen in Richtung Kimmich lassen viel Raum für Spekulationen.