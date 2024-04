Bundesliga Nach Disput: Eberl erwartet keinen Einfluss auf Team

Nach dem Hinspiel am Dienstag in der Allianz Arena fällt acht Tage später in Madrid die Entscheidung über den Endspieleinzug - mit guten Chancen. „Ich will jetzt nicht den Blablabla-Spruch "Fifty-Fifty" sagen, aber ich würde sagen "Fifty-Fifty"“, sagte Eberl.