Bundesliga Nach Anschlag: Forsberg und Openda in Darmstadt einsatzfähig

Vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien mit Openda und Forsbergs Schweden hatte ein Attentäter am Montag zwei schwedische Fans in Brüssel erschossen. Inzwischen reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich. Das Spiel wurde nach der Halbzeit beim Stand von 1:1 nicht wieder angepfiffen und am Donnerstag mit diesem Ergebnis gewertet.