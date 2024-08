Fußball-Bundesliga Nach Angriff in Solingen: DFL empfiehlt Trauerflor

Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen empfiehlt die Deutsche Fußball Liga den Bundesliga-Clubs, in den Partien am Samstag mit Trauerflor aufzulaufen. Das teilte die DFL auf Anfrage mit. In der Bundesliga stehen am Samstag sechs Partien an, darunter am Abend (18.30 Uhr/Sky) das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt.