14. Spieltag : Nach 3:2 gegen die Eintracht: Hoffenheim plötzlich Vierter

Sinsheim Hoffenheim gewinnt erstmals unter Sebastian Hoeneß drei Bundesliga-Spiele in Serie. Gegen die Nachspiel-Spezialisten von Eintracht Frankfurt müssen der Trainer und seine Profis am Ende zittern.

Mit dem 3:2 (2:1)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat sich die TSG 1899 Hoffenheim zumindest über Nacht auf einen Champions-Legaue-Platz in der Fußball-Bundesliga verbessert. Beim Geisterspiel landete das Hoeneß-Team den fünften Heimsieg in Serie - auch ohne Unterstützung von Fans vor Ort.

Rafael Borré brachte die zunächst starken Hessen in Führung (15. Minute). Geiger (24.) und Georginio Rutter (30.) drehten die Partie. Diadie Samassékou erhöhte in der 59. Minute auf 3:1 (59.), ehe Gonçalo Paciência (72.) verkürzte. Nach bislang sechs Toren in der Nachspielzeit in dieser Saison blieb der Eintracht ein spätes Erfolgserlebnis diesmal verwehrt.