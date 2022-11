15. Spieltag : Musiala ist „Messi-like“ - WM mit souveränen Bayern

Gelsenkirchen Der FC Bayern München gibt sich keine Blöße. Ein deutscher Nationalspieler überragt mit zwei Vorlagen auf Schalke. Schon am Sonntag treffen sich die WM-Profis.

Jamal Musiala schaute im wärmenden Parka fast verlegen zu Boden und nahm nach der nächsten Gala die Glückwünsche seiner Bayern-Kollegen entgegen. Das Münchner Star-Ensemble präsentierte sich angeführt von dem 19 Jahre alten Ausnahmetalent beim FC Schalke 04 bereits in WM-Form und festigte die Bundesliga-Tabellenführung. Beim Gang Richtung Fankurve schallte es Musiala & Co schon entgegen: „Deutscher Fußballmeister FCB.“

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann besiegte das Liga-Schlusslicht am Samstag verdient mit 2:0 (1:0). Vor 62.271 Zuschauern in Gelsenkirchen zeigten die Offensivkünstler der Münchner ihr ganzes Können - auch wenn es diesmal keinen Kantersieg der Torfabrik gab. Serge Gnabry in der 38. Minute und Eric Maxim Choupo-Moting in der 52. Minute trafen für den FC Bayern gegen wacker kämpfende, vorne aber größtenteils harmlose Schalker. „Es war wichtig, dass wir fokussiert bleiben, dass wir mit dem Kopf da sind und nicht übertreiben mit irgendwelchen Schnörkeleien“, sagte Bayerns Nationalkeeper Manuel Neuer, einst ein Schalker.