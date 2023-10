Pro-palästinensischer Post Münchner Mazraoui und Peretz führen Gespräch in Istanbul

Mazraoui, der nach einer Verletzung gegen Galatasaray in die Startelf zurückkehrte, hatte viel Kritik durch seinen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag hervorgerufen. „Wir wollen unseren Spieler Noussair Mazraoui natürlich in unsere Mannschaft voll integrieren. Es wird weitere Gespräche geben“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen beim Bankett nach dem Auswärtssieg. Mazraoui saß bei der nächtlichen Runde an einem Tisch zusammen mit Ersatztorhüter Peretz, der sich um Familie und Freunde in der Heimat sorgt.