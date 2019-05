Bayern-Coach : Münchens Kovac für Effenberg Trainer des Jahres

München Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hat sich für eine weitere Zukunft von Niko Kovac als Coach der Münchner ausgesprochen.

„Niko Kovac musste bei Bayern den Umbruch einleiten, die Langzeitverletzten ersetzen und Robben und Ribéry vermitteln, dass sie nicht mehr Stammspieler sind. Das hat er in Perfektion geschafft und am Ende die Meisterschaft geholt“, schrieb Effenberg in seiner bei „t-online.de“ veröffentlichten Fußball-Kolumne.

Die „Niko Kovac“-Sprechchöre der Fankurve seien „mit Sicherheit Balsam auf seiner Seele“ gewesen. „Ich bin mir sicher, dass das, was am Wochenende passiert ist, ganz entscheidend war für die Zukunft von Niko Kovac. Die Verantwortlichen haben das natürlich mitbekommen. Sie haben auch das Banner gesehen, auf dem Stand, dass wirklich alle an ihrer Leistung gemessen werden müssen - nicht nur Kovac“, schrieb Effenberg weiter. „Die Bosse können das nicht ignorieren. Wenn sie das ignorieren, zweifle ich am Verstand der Vereinsführung.“