Fußball-Bundesliga Müller zu „wieder neuer“ Bayern-Dominanz: Fühlt sich gut an

Der deutsche Rekordmeister hat in dieser Saison bislang alle sechs Pflichtspiele in Liga, DFB-Pokal und Champions League gewonnen und dabei insgesamt ein Torverhältnis von 29:5 vorzuweisen. Vor allem die jüngsten Auftritte in Kiel (6:1), gegen Zagreb (9:2) und in Bremen (5:0) waren beeindruckend.