Bundesliga Müller weiter Teilzeitarbeiter - Tuchel: „Echter Teamplayer“

Der 34-jährige Müller steht auch gegen Darmstadt wieder nicht in der Startelf, sondern sitzt in Erwartung seines 450. Bundesliga-Einsatzes zunächst wieder auf der Ersatzbank. Müller kommt in dieser Saison meistens nur als Einwechsler ins Spiel. Auf sein erstes Tor in dieser Spielzeit wartet er noch. Der Angreifer wurde am vergangenen Dienstag beim 3:1 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Galatasaray Istanbul aber nicht einmal eingewechselt, obwohl das Tuchel eigentlich sogar geplant hatte.