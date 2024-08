Fußball-Bundesliga Müller vor Maier: Fan-Liebling hält jetzt Bayern-Rekord

Mit seinem 474. Bundesliga-Einsatz stieg er am Sonntag beim 3:2-Sieg in Wolfsburg vor Sepp Maier zum alleinigen Münchner Rekordspieler in der höchsten deutschen Spielklasse auf. Bei seiner Premiere am 15. August 2008 gegen den Hamburger SV (2:2) hieß der Bayern-Trainer noch Jürgen Klinsmann.