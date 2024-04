FC Bayern München Müller über fast verpasste Meisterschaft: „Suppe auslöffeln“

Die Meisterschaft gehe „wohl nach Leverkusen. Mich frustriert, dass wir keine bessere Leistung hinbekommen haben und unser Potenzial zu selten zeigen können“, schrieb Müller in seinem Newsletter. „Aber an dieser Stelle ist mir auch wichtig, die Leistung der Werkself hervorzuheben. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ungeschlagen zu sein, ist richtig stark. Meine Gratulation zu dieser Erfolgsserie.“