Bundesliga : Müller nach Bayern-Sieg: „Haben dem Druck standgehalten“

Wolfsburg Auch nach dem 4:2 beim VfL Wolfsburg dominiert die deutliche Kritik von Manuel Neuer die Debatten um den FC Bayern. Thomas Müller wertet den sportlichen Sieg als „Beweisführung“.

Der 1. FC Union Berlin war am Vortag durch ein 2:1 gegen den FSV Mainz 05 kurzzeitig an den Bayern vorbeigezogen. Der deutsche Meister musste seine sportliche Antwort mitten in einer Phase geben, in der sich in München fast alles um die massive Kritik von Neuer an der Vereinsführung drehte.