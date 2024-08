FC Bayern München Müller: „Fußball viel zu schnelllebig und lebendig“

Thomas Müller gefällt die Entwicklung des FC Bayern München unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. Alles werde seine Zeit brauchen, sagte Müller dem „Kicker“. „Aber es wirkt aktuell so, als hätte alles Hand und Fuß. Was mir gefällt, ist, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, in den ersten Testspielen bereits umsetzen konnten“, erklärte der 34-Jährige.