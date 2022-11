Bundesliga : Moukoko würde „wirklich gerne in Dortmund bleiben“

Al-Rajjan Die Fans von Borussia Dortmund dürfen mehr denn je auf eine Vertragsverlängerung des 18 Jahre alten Fußball-Nationalspielers Youssoufa Moukoko hoffen.

Moukokos Vertrag beim BVB läuft am Saisonende aus. Der Club will unbedingt mit dem in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geborenen Eigengewächs verlängern. In Katar, wo die DFB-Auswahl vor dem Aus in der Gruppenphase steht, hatte sich der Stürmer zuletzt ausweichend geäußert. Er „würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles“, sagte er nun im Interview.