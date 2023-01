Bundesliga : Moukoko verlängert beim BVB bis 2026

Dortmund Nationalstürmer Youssoufa Moukoko hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit.

„Ich habe in den Nachwuchsteams gespielt, hier meine ersten Schritte im Profifußball gemacht und nun bin ich bereit, auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen“, wurde Moukoko in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Zuvor hatte es einen langen Vertragspoker mit dem 18 Jahre alten Nationalspieler gegeben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte dem Spieler zuletzt eine Frist bis zum Liga-Wiederbeginn am Wochenende gegeben. „Uns war es wichtig, die Verhandlungen in dieser Woche abschließen zu können, damit wir alle - und insbesondere auch Youssoufa - in Ruhe und voll fokussiert auf die sportlichen Herausforderungen ins Fußballjahr 2023 starten können“, sagte Kehl nach der Vertragsunterschrift.