BVB-Stürmer : Moukoko jüngster Torschütze der Fußball-Bundesliga

Dortmund Youssoufa Moukoko ist der jüngste Torschütze der Fußball-Bundesliga.

Der damals 17 Jahre und 34 Tage alte Leverkusener hatte am 6. Juni 2020 mit seinem Tor zum 2:4-Endstand gegen den FC Bayern München für eine Bestmarke gesorgt. In den vergangenen Wochen hatte Moukoko als jüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga und der Champions League debütiert.