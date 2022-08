Borussia Dortmund : Morey fehlt wieder lange - Terzic: „Tut uns unfassbar weh“

Dortmund Borussia Dortmund muss nach einer erneuten Knieoperation lange auf Außenbahnspieler Mateu Morey verzichten.

Der 22-Jährige, der nach über einem Jahr Pause wegen schwerer Verletzungen am rechten Knie erst Ende Juli in einem Testspiel sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten gegeben hatte, ist diesmal am linken Knie verletzt. „Das hat immer wieder reagiert, es hat sich immer wieder Flüssigkeit gebildet, sodass letzte Woche die Entscheidung getroffen wurde, da noch mal eine OP durchzuführen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic.