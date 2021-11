12. Spieltag : Mönchengladbach gewinnt mühelos 4:0 gegen Schlusslicht Fürth

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat die beispiellose Niederlagenserie der SpVgg Greuther Fürth mühelos verlängert.

Mit einem deutlichen 4:0 (3:0)-Erfolg setzte sich die Mannschaft von Borussia-Trainer Adi Hütter am Samstag gegen den Aufsteiger durch, der bereits die zehnte Niederlage in Serie in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga hinnehmen musste.