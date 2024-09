Fußball-Bundesliga Möglicher Wechsel: Stuttgarts Silas nicht im Training

Der Abschied von Offensivspieler Silas vom VfB Stuttgart rückt womöglich näher. Der Kongolese betrat laut eines Clubsprechers am Morgen zwar das Trainingsgelände, an der Vormittagseinheit des Fußball-Bundesligisten nahm er aber nicht teil. Ein Wechsel zu Roter Stern Belgrad steht im Raum, aktuell laufen Gespräche mit dem serbischen Rekordmeister. Laut „Kicker“ strebt Roter Stern eine Leihe mit anschließender Kaufoption an.