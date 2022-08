4. Spieltag : Modeste schlägt wieder zu: BVB gewinnt bei Hertha

Dortmunds Anthony Modeste (l) setzt sich gegen Herthas Marc Oliver Kempf durch und erzielt per Kopf das 1:0. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Borussia Dortmund macht es diesmal besser und rettet auch eine knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Gegner Hertha BSC wartet weiter auf den ersten Sieg und bleibt bei nur einem Punkt.

Der deutsche Fußball-Vizemeister gewann im Berliner Olympiastadion mit 1:0 (1:0) und feierte damit den siebten Sieg in den vergangenen acht Begegnungen mit den Hauptstädtern. Vor rund 62.342 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Entscheidung in der 32. Minute, als Modeste per Kopf erfolgreich war.