Bundesliga : Modeste im Training: Köln hofft auf Einsatz gegen Frankfurt

Kölns Anthony Modeste nimmt nach seiner Verletzungspause wieder am Training teil. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann mit Blick auf das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf den Einsatz von Anthony Modeste hoffen. Der Torjäger, der beim 1:3 in Leipzig erkrankt fehlte, stand wieder auf dem Trainingsplatz.

Der Franzose hat bisher 14 der 33 Kölner Saisontreffer erzielt und damit maßgeblichen Anteil am Höhenflug des FC. In der Torjägerliste der Bundesliga belegt der 33-Jährige Rang vier hinter Robert Lewandowski (FC Bayern/26 Tore), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/19) und Erling Haaland (Borussia Dortmund/16). Auch der im Winter von Sampdoria Genua ausgeliehene Julian Chabot kehrte nach seiner Erkrankung am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück.