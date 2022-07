Bundesliga : Mittelfußbruch: Freiburgs Höler verpasst Saisonauftakt

Schruns Stürmer Lucas Höler hat sich im Trainingslager des SC Freiburg den rechten Mittelfuß gebrochen und wird den Saisonstart verpassen.

In der Liga treten die Freiburger zum Auftakt am 6. August beim FC Augsburg an. In der vergangenen Saison erzielte der 28-jährige Höler sieben Bundesliga-Tore für den Sport-Club.