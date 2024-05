Bundesliga Mit viel Herzblut: Ricken will BVB in die Zukunft führen

Doch wie gelingt es Ricken, nach der langen Amtszeit von Watzke ein eigenes Profil zu entwickeln? Sein Vorgänger im Amt will dabei angeblich nicht im Weg stehen. Zwar bleibt Watzke bis zu seinem Ausscheiden Ende 2025 Vorsitzender der Geschäftsführung, möchte sich aber in sportliche Belange nicht mehr einmischen: „Ich habe das nicht gemacht, um hier weiter die Fäden zu ziehen. Es wird definitiv keinen Anruf geben, um Lars zu sagen, mach das bitte so und so.“ So übertrug er Ricken die Leitung der sogenannten „Elefantenrunde“, in der der Aufbau einer schlagkräftigeren Mannschaft für die kommende Saison entschieden wird. Watzke wird aber „den finanziellen Rahmen“ bei der Kaderplanung erarbeiten.