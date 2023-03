RB Leipzig „Mit Tabletten zugefeuert“: Werner „über Grenzen gegangen“

„Man muss dazu sagen, dass Timo echt über Grenzen gegangen ist. Er hat sich mit Tabletten zugefeuert, damit er heute spielen kann“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 3:0. Werner hatte in der 58. Minute zur Leipziger Führung getroffen. In der vergangenen Woche war der 27-Jährige in Dortmund wegen eines Infekts nur kurz zum Einsatz gekommen. Sein Einsatz gegen Gladbach war lange fraglich.