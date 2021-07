Bundesliga : Mit Rumpfteam: Bayern startet am Mittwoch in die Saison

Mit Rumpfteam: Bayern startet am Mittwoch in die Saison

München Der FC Bayern München startet am nächsten Mittwoch mit dem ersten Mannschaftstraining unter Neu-Coach Julian Nagelsmann in die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Nach zwei Tagen Leistungstests wird der Trainer dann ein Rumpfteam an der Säbener Straße begrüßen, weil die Nationalspieler nach der EM noch im Sonderurlaub sind. Wie der Fußball-Rekordmeister am Freitag zudem bekannt gab, sind vier Testpartien bis zum ersten Pflichtspiel Anfang August im DFB-Pokal und eine Woche später dem Bundesliga-Start geplant.

Den Auftakt macht die Begegnung gegen den 1. FC Köln am 17. Juli (16.00 Uhr) in Villingen, zu der 6000 Zuschauer zugelassen sind. Danach folgen drei Spiele in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam (24. Juli/16.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach (28. Juli/18.00 Uhr) und den SSC Neapel (31. Juli/16.30 Uhr). Alle vier Partien sind bei MagentaSport kostenfrei zu sehen. Zusätzlich werden die Spiele des „Audi Football Summit“ gegen Ajax und Napoli im Free-TV bei RTL gezeigt.