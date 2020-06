SC Freiburg : Mit Petersen nach Europa? - Streich schwärmt vom Torjäger

Freiburg Der SC Freiburg hat kurz vor Saisonende weiter gute Chancen auf die Europa League. Das liegt vor allem an Nils Petersen, der beim 2:1 gegen die Hertha erneut nach seiner Einwechslung zuschlägt. Trainer Streich äußert schon jetzt Bedenken, sollte es mit Europa klappen.

Zum dritten Mal nacheinander kam der Ex-Nationalspieler am Dienstagabend erst von der Bank ins Spiel. Aber er beschwert sich nie über seine Ersatzrolle, und das imponiert Streich. Zehn Minuten brauchte Petersen, um die Partie mit seinem Treffer in der 71. Minute zu entscheiden. Es war sein elftes Bundesliga-Tor in dieser Saison. Wer solche Spieler einwechseln kann, der ist auch ein Kandidat für die Europa League. Das könnte man zumindest annehmen, zumal die Freiburger zwei Spieltage vor Saisonende gute Chancen auf Platz sechs oder sieben in der Abschlusstabelle haben. Aber Europa, das ist so ein anderes Wort, bei dem Streich in Bezug auf den fußballerischen Wettbewerb zumindest nicht in Euphorie ausbricht.