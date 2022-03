Bundesliga : Mit Haaland kehrt die Dortmunder Hoffnung zurück

Dortmund Wie ein souveränes Spitzenteam tritt der BVB beim knappen 1:0 gegen Bielefeld nicht auf. Und doch kehrt die Hoffnung zurück, den FC Bayern im Titelrennen vielleicht doch unter Druck setzen zu können.

Mit seligem Lächeln schloss der von einer Muskelverletzung genesene Dortmunder Torjäger nach dem 1:0 (1:0)-Zittersieg über Arminia Bielefeld seinen Mitspieler Axel Witsel in die Arme. Obwohl Haaland bei seinem knapp 30 Minuten langen Einsatz kaum in Erscheinung trat, überwog die Erleichterung über das Comeback. Dass in Giovanni Reyna auch der zweite Rückkehrer bei seinem Kurzeinsatz unauffällig blieb, war für Trainer Marco Rose wenig verwunderlich: „Man hat gesehen, dass die sieben, acht Wochen mit beiden was gemacht haben“, sagte Rose.