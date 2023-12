Bundesliga Mit Gebärdensprache: Weihnachts-Gruß von Bayern-Chef Hainer

Im schriftlichen Teil seiner Botschaft gab Hainer die Meisterschaften für beide Fußball-Teams sowie die Basketballer für 2024 als Ziel aus. Im Fußball sei in der Champions League jeweils noch alles drin, die Basketballer sollen in der Euroleague so weit kommen wie möglich. „Der FC Bayern wird wie immer alles geben, um bei der Vergabe der Titel das letzte Wort zu haben. Das Meisterfinale 2023 der Männer hat uns wieder einmal gelehrt, dass man am Schluss belohnt wird, wenn man nicht lockerlässt“, erklärte Hainer mit Blick auf die erst am letzten Spieltag mit dem späten 2:1-Sieg in Köln gesicherte Meisterschaft.