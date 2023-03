Bundesliga Mit Extraschichten zum Schalke-Held: Karamans Premiere

In seinen 14 Spielen war Karaman nur viermal von Beginn an aufgelaufen. „Meine Situation ist nicht einfach gewesen. Ich habe hart gearbeitet, habe immer an mich geglaubt und auch im Training versucht, die Jungs zu pushen und mich dem Ziel unterzuordnen“, sagte er. Das Ziel ist der Klassenerhalt - und im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga hat Schalke weiter alle Chancen.