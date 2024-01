19. Spieltag Mit Dreierpacker Undav - VfB feiert Tor-Party gegen Leipzig

„Drei Tore in so einem Spiel - ein überragendes Gefühl“, sagte der 27-Jährige strahlend: „Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen mussten. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht.“ Mit einem so nicht erwarteten Erfolg meldeten sich die Schwaben eindrucksvoll zurück. Wie RB Leipzig hatten die Stuttgarter beide Spiele im neuen Jahr verloren, schüttelten die Dämpfer aber eindrucksvoll ab und zeigten beim verdienten Erfolg wieder ihre Spielfreude.