Sportdirektor VfB Stuttgart : Mislintat: VfB-Talente näher dran als letzte Saison

Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat erwartet mit Blick auf die vielen jungen Talente im Kader des VfB Stuttgart für diesen Sommer den einen oder anderen Leistungssprung.

Zudem glaubt Mislintat, dass ihnen die Spielweise in der Fußball-

Bundesliga besser liegen dürfte als die in der 2. Liga. „Sie bringen alle viel Tempo mit. Es dürfte ihnen entgegenkommen, wenn wir nicht mehr so viel Ballbesitz haben und sich stattdessen mehr Räume öffnen sollten.“