Bundesliga : Mislintat verteidigt Stuttgarts Weg mit vielen Talenten

Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat hat die Philosophie des VfB Stuttgart verteidigt, trotz der aktuellen Abstiegsgefahr in der Fußball-Bundesliga vermehrt auf junge Talente zu setzen.

„Die Gründe für den Tabellenstand liegen in erster Linie - unabhängig vom Alter - in den Leistungen, die wir aktuell zeigen“, sagte der 49-Jährige in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.