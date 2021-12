Sportdirektor VfB Stuttgart : Mislintat nach Corona: „Mir geht's sehr gut“

Berlin Elf Tage nach seinem positiven Test auf das Coronavirus freut sich Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart schon auf seine Rückkehr zum Team.

„Mir geht's sehr gut - außer dass ich gefangen bin“, sagte Mislintat dem TV-Sender Bild in einem Interview. Der 49-Jährige ist nach dem positiven Test seit dem 24. November in häuslicher Isolation. „Ich hoffe, dass Hertha mein letztes Spiel auf der Couch ist und dass ich in Wolfsburg wieder dabei sein kann“, sagte Mislintat in dem Interview.