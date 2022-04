Bundesliga : Mislintat bekräftigt: Verbleib beim VfB auch im Abstiegsfall

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat will auch in der 2. Liga beim VfB bleiben. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat hat seinen Verbleib beim VfB Stuttgart auch für den Fall des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga bekräftigt.

Seit April 2019 arbeitet der frühere Scout von Borussia Dortmund und dem FC Arsenal für die Schwaben. An seinem Weg, auf viele junge Spieler zu setzen, will er trotz der großen Abstiegsgefahr festhalten. „Unser diesjähriges klar formuliertes Etappenziel ist der Klassenerhalt. Um ihn, wie mehrfach deutlich von uns vorausgesagt, kämpfen zu müssen, sollte nicht dazu führen, hier wieder alles infrage zu stellen und plötzlich fünf 32-jährige Spieler zu verpflichten“, sagte Mislintat vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky).