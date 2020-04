Vorstandschef RB Leipzig : Mintzlaff: „Wirtschaftlichen Totalschaden verhindern“

Leipzig RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff sieht das Konzept der Deutschen Fußball-Liga in der Corona-Krise als schlüssig und durchdacht an.

„Über allem steht die Gesundheit und Sicherheit der Beteiligten“, sagte Mintzlaff in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ und des „Sportbuzzer“. Die Rückkehr auf dem Rasen sei „das Beste für den Profifußball“. Damit wolle man „den wirtschaftlichen Totalschaden für viele Clubs verhindern“, meinte Mintzlaff und fügte die Begründung gleich an: „Um die vielen Arbeitsplätze in den Vereinen - im Durchschnitt 400 Festangestellte wie bei uns - zu erhalten. Um staatliche Hilfsprogramme für die Proficlubs nicht in Anspruch nehmen zu müssen.“