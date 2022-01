Vorstandschef RB Leipzig : Mintzlaff beklagt Corona-Verluste von 60 Millionen Euro

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie enorme Mindereinnahmen verkraften.

Trotz der schlechtesten Hinrunde der Clubgeschichte will Mintzlaff an der Qualifikation zur Champions League als Saisonziel festhalten. „Wir korrigieren unsere Ziele nicht, wissen aber, dass wir eine fantastische Rückrunde mit einem Zweier-Schnitt brauchen. Ein Riesenkraftakt. Und selbst mit dem besagten Zweier-Schnitt wäre unklar, ob 56 Punkte für einen Platz unter den ersten Vier reichen“, sagte der 46-Jährige. Leipzig empfängt zum Auftakt der Rückrunde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05.