FC Bayern München : Meisterjubel in der Kabine - Kahn: „Unglaubliche Leistung“

München Die Bayern sind wieder am Ziel. Nach der Leipziger Niederlage in Dortmund ist den Münchnern der 31. Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Trainer Hansi Flick geht mit sieben Titeln unter seiner Leitung.

Das 2:3 von Verfolger RB Leipzig im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstagnachmittag machte das neunte Münchner Meisterstück nacheinander schon vor dem Anpfiff des eigenen Topspiels am Abend gegen Borussia Mönchengladbach perfekt.

Gladbachs Coach Marco Rose gratulierte den Münchnern auch schon vor Spielbeginn. Er nannte sie einen „würdigen Champion“ und „die beste Mannschaft in Deutschland“. Auf den großen Anzeigetafeln in der Münchner Arena prangte ein Bild mit der Meisterschale, der großen Zahl 9 und den Köpfen der Bayern-Spieler sowie Trainer Flick.

Für die Bayern, die in der vergangenen Saison das Triple schafften, ist die Meisterschaft in diesem Jahr der einzige Titelgewinn. Im DFB-Pokal waren sie in der 2. Runde gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden. Und in der Champions League scheiterten sie als Titelverteidiger im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.