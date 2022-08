Bundesliga : Mehrheit für längere Winterpause zum Energiesparen

Das Logo der Bundesliga ist vor Spielbeginn am Regenschutz einer TV-Kamera zu sehen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin Damit Heiz- und Stromkosten für die Fußball-Bundesliga eingespart werden können, wünscht sich die Mehrheit der Deutschen eine verlängerte Winterpause.

In einigen Ländern wie Schweden und Norwegen beginnt die Saison im Profifußball im März oder April und endet im November. Über die besonders kalte Jahreszeit ruht der Spielbetrieb. Im deutschen Fußball wird hingegen wie in vielen anderen europäischen Ligen im Sommer länger pausiert und dafür auch in den Wintermonaten gespielt.