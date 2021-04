Gelöste Pflichtaufgabe : Mehr Leverkusener Leichtigkeit mit Trainer Wolf

Leverkusen Der Erfolg gegen Schalke bei seinem Bayer-Debüt tat Trainer Hannes Wolf gut. Doch für die DFB-Leihgabe geht die Arbeit nach der gelösten Pflichtaufgabe erst richtig los.

Doch dem 39-Jährigen war auch klar, dass in den verbleibenden sieben Liga-Spielen noch einiges besser laufen muss bei den Fußballern der Werkself. Sonst droht Bayer eine Spielzeit ohne Europapokal, und das Wolf-Kapitel in Leverkusen könnte ein kurzes bleiben.

Der mühevolle 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke 04 war keine Offenbarung. „Das geht mit Sicherheit noch flüssiger und noch runder“, sagte Wolf. „Aber das sind Dinge, die muss man sich erarbeiten. Erst seien die „Basics“ dran, dann komme „das Spielerische oben drauf“. In Zukunft solle sich sein Team mehr Chancen herausspielen. Für die kommenden Aufgaben sei der Erfolg gegen Schalke aber „Rückenwind“. Und bis zur Partie gegen die TSG Hoffenheim am 12. April wolle er mit der Mannschaft zudem weitere „Energie aufbauen“, kündigte Wolf an.