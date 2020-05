Ex-Bayern-Torjäger : Mehr als Müller: Elber traut Lewandowski 40-Tore-Marke zu

München Der frühere Bayern-Torjäger Giovane Elber sieht Robert Lewandowski auf einem guten Weg, den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller zu knacken.

Auf die Frage, ob er dem polnischen Nationalstürmer in dieser Saison eher die Müller-Marke oder den Champions-League-Sieg zutraue, sagte Elber am Montag bei „Spox“: „Ich glaube, dass es aktuell einfacher für Robert ist, den Rekord zu brechen. Es werden noch eine Menge Spiele ausgetragen, und ich glaube, dass er den Rekord von Müller brechen kann. Weil er beinahe in jedem Spiel trifft. Die Champions League zu gewinnen, ist komplizierter. Im Idealfall gelingt ihm natürlich beides.“