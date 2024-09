Fußball Medienbericht: Zehn Vorschläge gegen Gewalt in Stadien

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hatte in einem Interview der „Sport Bild“ eine „massive Distanzierung der Profiklubs von Gewalt und Pyrotechnik“ gefordert und mit Geisterspielen gedroht, falls der Fußball das Problem nicht in den Griff bekomme. Zugleich brachte der CSU-Politiker die Einführung von personalisierten Tickets in der Bundesliga, vermehrte Stadionverbote für Randalierer und Spielabbrüche sowie Punktabzüge für Vereine ins Spiel. Bei dem Gipfel erwartet der Vorsitzende der Sportministerkonferenz konkrete Vorschläge vonseiten der DFL und des DFB für mehr Sicherheit in den Stadien.